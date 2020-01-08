МАУ может самостоятельно прекращать полеты над районами конфликтов, – Дыхне

Об этом Дыхне рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – отметил Дыхне.
По его словам, полеты могут отменяться и после рекомендаций от официальных органов стран, где происходят конфликты.
Евгений Дыхне также подчеркнул, что решение о возобновлении полетов гражданской авиации может быть принято после выводов временной следственной комиссии, которая занимается расследованием трагедии.
Руководство “Международных авиалиний Украины” заявило, что не имеет права самостоятельно выдвигать какие-либо версии причин крушения лайнера в Тегеране.
Стоит отметить, что спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”.
Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.