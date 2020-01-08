МАУ может самостоятельно прекращать полеты над районами конфликтов, – Дыхне

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что компания может самостоятельно принимает решение о прекращении полетов гражданской авиации над зонами конфликтов.

Об этом Дыхне рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – отметил Дыхне.

По его словам, полеты могут отменяться и после рекомендаций от официальных органов стран, где происходят конфликты.

Евгений Дыхне также подчеркнул, что решение о возобновлении полетов гражданской авиации может быть принято после выводов временной следственной комиссии, которая занимается расследованием трагедии.

Руководство “Международных авиалиний Украины” заявило, что не имеет права самостоятельно выдвигать какие-либо версии причин крушения лайнера в Тегеране.

Стоит отметить, что спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”.