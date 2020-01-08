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МАУ может самостоятельно прекращать полеты над районами конфликтов, – Дыхне

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что компания может самостоятельно принимает решение о прекращении полетов гражданской авиации над зонами конфликтов.

Среда, 8 января 2020, 12:33

Об этом Дыхне рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – отметил Дыхне.

По его словам, полеты могут отменяться и после рекомендаций от официальных органов стран, где происходят конфликты.

Евгений Дыхне также подчеркнул, что решение о возобновлении полетов гражданской авиации может быть принято после выводов временной следственной комиссии, которая занимается расследованием трагедии.

Руководство “Международных авиалиний Украины” заявило, что не имеет права самостоятельно выдвигать какие-либо версии причин крушения лайнера в Тегеране.

Стоит отметить, что спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”.

Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

  • Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.
Теги: Евгений Дыхне, Иран, МАУ, крушение самолета, Тегеран

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