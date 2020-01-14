Компания МАУ не обязана выплачивать компенсации родственникам погибших в Иране пассажиров. Это обязательство закреплено за английской страховой компанией.

Об этом в интервью LB.ua заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Ранее Кабинет министров Украины заявил о выплате 200 тысяч гривен родственникам погибших в Иране украинцев. Таким образом, они получат выплату от Правительства на определенную сумму, страховую компенсацию, а также выплату от иранской стороны по завершению соответствующей процедуры.

При этом, прямых компенсаций от МАУ не требуется, компания выступает третьей стороной в процессе.

Пассажиров и экипаж на рейс страховала английская компания.

Из фонда своих средств авиакомпания МАУ выплачивать компенсацию не должна, но это не исключено.

“Мы приняли решение по отношению к семьям наших экипажей, определили первоначальную поддержку, но я не хочу об этом говорить… Не хочу переводить эти вещи в разряд пиара”, – пояснил позицию компании Дыхне.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.