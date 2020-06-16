Авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" обвинили в гибели 40 животных во время авиаперелета из Киева в Торонто, Канада. Компания опровергла эту информацию.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 15 июня, Эбби Лорензен (Abby Lorenzen) из Миссиссога (граничит с Торонто) опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором обвинила авиакомпанию “Международные авиалинии Украины” в гибели животных во время их перевозки из Киева в Торонто. Соответствующий рейс прибыл в Канаду в субботу, 13 июня.

Девушка указала, что в самолете находилась кошка ее друга, которую она должна была забрать по его просьбе. Ожидая, она якобы стала свидетелем того, как неизвестные прятали мертвых животных в мешки для мусора.

“Грустно писать это, хотя в то же время противно. Более 40 животных прибыли мертвыми. 5-6 принимающим сказали выбросить их в мешки для мусора. […] Торонто предупредил украинские авиалинии, так как это не первая проблема. Они не следуют рекомендациям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта — ред.)”, — написала она.

Девушка выразила мнение, что именно гибель животных стала причиной тому, что ожидание заняло у нее много времени, а на месте присутствовала группа из 4 ветеринаров.

Всего, по словам девушки, на борту самолета находились 572 живых животных. Лорензен отметила, что они долгое время провели в “ящиках”, в некоторых из которых были размещена несколько животных. Из переносок при этом были слышны “крики бедных собак”.

Лорензен призвала пользователей Сети бойкотировать украинскую авиакомпанию, поскольку та не соблюдает стандарты и перевозит слишком большое количество животных.

“Этим животным не нужно так страдать. Эта авиакомпания никогда не должна брать столько живых животных! Посредники не знали, какое количество собак летит, ожидающие своих домашних животныхне знали о количестве, а также их заводчики, ни я, ни мой друг, пока этот рейс не приземлился, и, очевидно, Торонто и агенты также не знали. […] Пожалуйста . Пожалуйста, не используйте эту авиакомпанию!”, — добавила она.

В подтверждение своих слов Лорензен опубликовала несколько фотографий и видеороликов. На первом ролике видно, как на парковке неизвестные перемещают переноски с животными. Стоит отметить, что оператор ролика — мужчина.

Другое видео Лорензен, по ее словам, сняла, пока ожидала, когда ей отдадут кошку.

На одном из опубликованных ею кадров — переноски для животных, упакованные в темные пакеты. В них, как упомянула Лорензен, могут находиться мертвые животные.

Реакция МАУ

В МАУ подтвердили информацию о том, что самолет компании выполнил коммерческий рейс из Киева в Торонто, на котором в самом деле находилось порядка полутысячи животных. Однако информация о гибели животных, как и жалобы от их отправителей или получателей, в компании не получали.

“В соцсетях появилась информация о гибели животных на борту рейса МАУ из Киева в Торонто. Важно понимать, что на рейсе перевозилось более 500 животных — собак и котов. […] Мы сразу же запросили информацию у коллег, которые занимаются вопросами перевозки живых животных. По их информации, на данный момент (когда прошло уже более трех суток с момента выполнения рейса), авиакомпания не получила никаких официальных или других подтверждающих документов ни от аэропорта Торонто, ни от авиационных властей Канады, ни от хендлинга о гибели животных во время перелета. Более того, в авиакомпанию МАУ не поступали претензии ни со стороны отправителей, ни от получателей в Канаде о том, что перевозка животных происходила неправильно”, — заявили в МАУ.

Также в МАУ подчеркнули, что компания “позиционирует себя как PETS FREANDLY AIRLINE и последовательно демонстрирует лояльность к перевозке животных”, а такие обвинения от посторонних людей им получать “обидно”.

“Поэтому видеть подобные обвинения, причем — не от владельца животных, или получателя, который встречал собачек, а от совершенно постороннего женщины, которая ждала своего кота (который, кстати, по ее же словам, прилетел абсолютно здоровым и радостным), для нас обидно. Все сотрудники МАУ очень любят животных, поэтому каждое сообщение о том, что при перелете пострадал кто-то из братьев наших меньших, очень травматичны для авиакомпании и каждого из ее сотрудников”, — отметили в авиакомпании.