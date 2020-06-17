Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы “предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов”.
Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.
В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:
18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);
19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;
20 июня: Киев – Бангкок;
21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;
22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный);
23 июня: Киев – Амстердам – Киев;
24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;
25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);
26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;
28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;
29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;
30 июня: Киев – Амстердам – Киев.
- Ранее сообщалось, что Украина намерена ввести зонирование стран, из которых планируется прилет иностранных граждан, на “красную” и “зеленую” зону. Из “красной” зоны (где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине) пассажиры будут направляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Граждане, прибывающие из “зеленой” зоны (где эпидемическая ситуация аналогичная или лучше, чем в Украине), смогут не проходить самоизоляцию.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявлял, что после возобновления международного авиасообщения иностранцам для въезда в Украину необходимо будет иметь страховой полис.