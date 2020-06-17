В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы “предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов”.

Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);

19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;

20 июня: Киев – Бангкок;

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;

22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный);

23 июня: Киев – Амстердам – Киев;

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.