Об этом на брифинге сообщило руководство МАУ, передают #Буквы.
Руководство компании принесло соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – рассказал Евгений Дихне, президент МАУ.
Согласно предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.