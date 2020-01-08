Компания "Международные авиалинии Украины" приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

Об этом на брифинге сообщило руководство МАУ, передают #Буквы.

Руководство компании принесло соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – рассказал Евгений Дихне, президент МАУ.

Согласно предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.