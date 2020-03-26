Авиакомпания "Международные линии Украины" отменяет все рейсы до 24-го апреля 2020-го года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В компании сообщают, что контакт-центр не будет принимать звонки определенное время из-за сложившихся обстоятельств, а потому пассажирам предлагают следующее:

– Заполнить форму на сайте МАУ для внесения изменений в билет;

– Отправить запрос для списания уплаченных средств на ваучер, при помощи которого можно будет оформить новые билеты в течение года;

– Если билет был куплен через агентство, обратиться по месту оформления билета.

“Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.