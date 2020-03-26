Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В компании сообщают, что контакт-центр не будет принимать звонки определенное время из-за сложившихся обстоятельств, а потому пассажирам предлагают следующее:
– Отправить запрос для списания уплаченных средств на ваучер, при помощи которого можно будет оформить новые билеты в течение года;
– Если билет был куплен через агентство, обратиться по месту оформления билета.
“Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь”, – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.