Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что в 2021 году планирует постепенно восстанавливать оригинальную сеть маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Начиная с 28.03.2021 авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” будет постепенно восстанавливать оригинальную сеть маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту “Борисполь”, – говорится в сообщении.

В частности, МАУ планирует возобновить внутренние рейсы по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.

Также компания планирует осуществлять международные рейсы по 43 маршрутам:

Киев – Амстердам (АMS);

Киев – Лондон (LGW, LHR);

Киев – Париж (CDG);

Киев – Ницца (NCE);

Киев – Брюссель (BRU);

Киев – Дубай (DXB);

Киев – Хельсинки (HEL);

Киев – Копенгаген (CPH);

Киев – Стокгольм (ARN);

Киев – Вильнюс (VNO);

Киев – Нью-Йорк (JFK);

Киев – Торонто (YYZ);

Киев – Рим (FCO);

Киев – Милан (MXP);

Киев – Ларнака (LCA);

Киев – Афины (ATH);

Киев – Дели (DEL);

Киев – Каир (CAI);

Киев – Дюссельдорф (DUS); Киев – Мюнхен (MUC); Киев – Берлин (BER);

Киев – Цюрих (ZRH); Киев – Женева (GVA);

Киев – Тбилиси (TBS);

Киев – Баку (GYD);

Киев – Ереван (EVN);

Киев – Стамбул (IST); Одесса – Стамбул (IST);

Киев – Анкара (ESB);

Киев – Джидда (JED);

Киев – Тель-Авив (TLV); Львов – Тель-Авив ( TLV); Одесса – Тель-Авив (TLV); Днепр – Тель-Авив (TLV); Харьков – Тель-Авив (TLV);

Киев – Варшава (WAW);

Киев – Прага (PRG);

Киев – Будапешт (BUD);

Киев – Вена (VIE );

Киев – Кишинев (KIV);

Киев – Барселона (BCN).

Авиакомпания заверяет, что во время полетов применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также МОЗ и Государственной авиационной службы Украины.