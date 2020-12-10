Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Начиная с 28.03.2021 авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” будет постепенно восстанавливать оригинальную сеть маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту “Борисполь”, – говорится в сообщении.
В частности, МАУ планирует возобновить внутренние рейсы по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.
Также компания планирует осуществлять международные рейсы по 43 маршрутам:
- Киев – Амстердам (АMS);
- Киев – Лондон (LGW, LHR);
- Киев – Париж (CDG);
- Киев – Ницца (NCE);
- Киев – Брюссель (BRU);
- Киев – Дубай (DXB);
- Киев – Хельсинки (HEL);
- Киев – Копенгаген (CPH);
- Киев – Стокгольм (ARN);
- Киев – Вильнюс (VNO);
- Киев – Нью-Йорк (JFK);
- Киев – Торонто (YYZ);
- Киев – Рим (FCO);
- Киев – Милан (MXP);
- Киев – Ларнака (LCA);
- Киев – Афины (ATH);
- Киев – Дели (DEL);
- Киев – Каир (CAI);
- Киев – Дюссельдорф (DUS); Киев – Мюнхен (MUC); Киев – Берлин (BER);
- Киев – Цюрих (ZRH); Киев – Женева (GVA);
- Киев – Тбилиси (TBS);
- Киев – Баку (GYD);
- Киев – Ереван (EVN);
- Киев – Стамбул (IST); Одесса – Стамбул (IST);
- Киев – Анкара (ESB);
- Киев – Джидда (JED);
- Киев – Тель-Авив (TLV); Львов – Тель-Авив ( TLV); Одесса – Тель-Авив (TLV); Днепр – Тель-Авив (TLV); Харьков – Тель-Авив (TLV);
- Киев – Варшава (WAW);
- Киев – Прага (PRG);
- Киев – Будапешт (BUD);
- Киев – Вена (VIE );
- Киев – Кишинев (KIV);
- Киев – Барселона (BCN).
Авиакомпания заверяет, что во время полетов применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также МОЗ и Государственной авиационной службы Украины.
- Ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.