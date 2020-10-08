Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Теперь пассажирам МАУ запрещается носить на борту респираторы с клапаном выдоха вместо масок, а не носить маску совсем можно только имея справку от врача и отрицательный результат теста на COVID-19.
Новые правила МАУ:
- Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет. Пассажирам необходимо самостоятельно обеспечить наличие защитных масок в необходимом количестве (в соответствии с правилами использования одноразовых масок) и обязательное их ношения во время всего путешествия (в аэропорту и на борту самолета);
- Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни;
- Защитные маски разрешено не использовать при условии, что пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID -19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В данном случае, при регистрации или посадке на борт воздушного судна, необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.
- Ранее сообщалось, что в Италии правительство увеличило сумму штрафа за нахождение в общественном месте без защитной маски.