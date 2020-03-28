Об этом в интервью изданию LIGA.net сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.
По словам Дыхне, в условиях простоя, обусловленного введенными в стране карантинными мерами, компания ежемесячно тратит на свое содержание порядка $14,5 млн и не получает никакого дохода. К концу года, по прогнозам компании, убытки составят около $60 млн.
В связи с этим авиакомпания обратилась к государству с просьбой предоставить стабилизационный кредит на льготных условиях.
“Сейчас многие правительства оказали значительную помощь авиационным рынкам своих стран на сотни миллионов долларов, а мы вынуждены справляться собственными силами. Мы реально оцениваем возможности государства, у которого отсутствует стабилизационный фонд на чрезвычайные ситуации. Мы написали соответствующие обращения, но понимаем, что помощь не будет такой, как в других государствах. Что мы просим? Предоставить стабилизационный кредит от одного из госбанков на каких-то льготных условиях. Но пока никакой ясности от государства в этом вопросе нет”, — сообщил Дыхне.
- Ранее сообщалось, что авиакомпания “Международные линии Украины” отменяет все рейсы до 24-го апреля 2020-го года из-за пандемии коронавируса COVID-19.
- С 17 марта МАУ временно прекратила выполнять все международные регулярные рейсы.