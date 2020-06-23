Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала служебное расследование по факту гибели щенков на рейсе Киев-Торонто, на время которого отстранила руководителя дирекции по грузоперевозкам и логистике.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

В авиакомпании также решили наложить эмбарго на перевозку животных на воздушных судах B767, начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольскому участку Национальной полиции Украины.

В МАУ заявили, что делать выводы о причинах гибели животных стоит после получения официальных документов от стороны уполномоченных органов Канады.

“Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартов, регулирующих, в том числе, перевозку животных. Правила перевозки животных регулируются Live AnimalsRegulations (установкой по правилам перевозки животных LAR) – документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта)”, – добавили в пресс-службе.

Что касается перевозки животных непосредственно рейса Киев-Торонто, то в авиакомпании отметили, что все животные имели коммерческое назначение.

Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одного разрешается, если они могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

В МАУ также заверили, что грузовой салон самолета Boeing 767, где были животные, полностью вентилируется и является температурно регулируемым.

Стоит отметить, что о смерти животных, прибывших самолетом МАУ из Киева в Торонто, ранее написала в Facebook жительница Канады Эбби Лорензен. Она уточнила, что приехала в тот день в аэропорт, чтобы забрать кота своего друга, и стала свидетелем того, как неизвестные, вероятно, прятали мертвых животных в мешки для мусора.

В МАУ подтвердили информацию о том, что самолет компании выполнил коммерческий рейс из Киева в Торонто, на котором в самом деле находилось порядка полтысячи животных. Однако в авиакомпании настаивали, что не получали информации о гибели животных, как и жалоб от их отправителей или получателей.

Впоследствии в Канаде подтвердили гибель 38 щенков, которых перевозила МАУ. Отмечалось, что 13 июня в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс с примерно 500 щенками. После прибытия выяснилось, что 38 собак погибли, а многие другие страдали от обезвоживания.