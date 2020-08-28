Авиакомпания ”Международные авиалинии Украины” отменяет ряд рейсов из-за распоряжения Кабинета Министров о запрете иностранцам на въезд в Украину, который начал действовать с 28 августа и продлится до 28 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

”Указанные меры будут иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая в условиях отсутствия какой-либо другой государственной поддержки в условиях кризиса, вызванного всемирной пандемией, является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в сумме общего текущего пассажиропотока, процент перевозимых иностранцев составляет около 60 %. Большинство из них – point-to-point пассажиры, поскольку МАУ не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года. А это значит, что данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов.

В результате принятия указанных мер, МАУ пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила.

В частности, начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев – Запорожье (OZH) – Киев;

Киев – Мадрид (MAD) – Киев;

Киев – Барселона (BCN) – Киев;

Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева (GVA) – Киев;

Киев – Дели (DEL) – Киев;

Киев – Берлин (TXL) – Киев;

Киев – Кишинев (KIV) – Киев;

Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).

Кроме того, произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

Киев – Одесса (ODS) – Киев;

Киев – Париж (CDG) – Киев;

Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;

Киев – Брюссель (BRU) – Киев;

Киев – Дубай (DXB) – Киев;

Киев – Стамбул (IST) – Киев;

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.

В МАУ добавили, что решение по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти – Правительства, Государственной авиационной службы, Госпогранслужбы и тому подобное.