Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
“В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что о дальнейших решение авиакомпании в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено позже.
В МАУ добавили, что пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.
- Лоукостер Wizz Air отменяет рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.