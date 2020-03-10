Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о сокращении рейсов в 16 стран, а также об отмене некоторых внутренних рейсов в пределах страны.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

“В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о дальнейших решение авиакомпании в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено позже.

В МАУ добавили, что пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.