Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября, в 17:00. Представители авиакомпании общаются с пассажирами и должны оказать необходимую поддержку.
В авиакомпании не прогнозируют, когда возобновят полеты в страну.
“Выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией”, – заявил глава компании Евгений Дыхне.
Ближайший рейс МАУ в Баку, Азербайджан, запланирован на 4 октября. Состоится ли он – сообщат позже.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.