"Международные авиалинии Украины" временно прекращают рейсы в столицу Армении, Ереван, через боевые действия на границе с Азербайджаном и военное положение в стране.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября, в 17:00. Представители авиакомпании общаются с пассажирами и должны оказать необходимую поддержку.

В авиакомпании не прогнозируют, когда возобновят полеты в страну.

“Выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией”, – заявил глава компании Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в Баку, Азербайджан, запланирован на 4 октября. Состоится ли он – сообщат позже.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.