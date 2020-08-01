Информация указана на официальном сайте МАУ.
Накануне компания разослала клиентам оповещения о том, что из Киева в Нью-Йорк в августе запланировано три рейса: 7, 24 и 31 августа.
Стоимость билетов в США, учитывая эпидемию коронавируса, существенно не изменилась. Так, полет в одну сторону обойдется от 12 тысяч гривен.
Стоит напомнить, что самолеты МАУ не летают в США с 17 марта. За эти месяцы компания выполняла только эвакуационные рейсы по возвращению украинцев на родину.
- 25 июля Международные авиалинии Украины опубликовали обновленную летную программу на август. Компания отменила или сократила несколько направлений.