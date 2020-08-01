Компания Международные авиалинии Украины (МАУ) открыла продажу билетов в Нью-Йорк (США) на август. В общем запланировано три рейса в оба направления.

Информация указана на официальном сайте МАУ.

Накануне компания разослала клиентам оповещения о том, что из Киева в Нью-Йорк в августе запланировано три рейса: 7, 24 и 31 августа.

Стоимость билетов в США, учитывая эпидемию коронавируса, существенно не изменилась. Так, полет в одну сторону обойдется от 12 тысяч гривен.

Стоит напомнить, что самолеты МАУ не летают в США с 17 марта. За эти месяцы компания выполняла только эвакуационные рейсы по возвращению украинцев на родину.