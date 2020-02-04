МАУ вывезла из Китая всех украинских туристов

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
“Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья – Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания и туроператор согласовали приостановлении рейсов до нормализации ситуации в регионе.
“Безопасность пассажиров, членов экипажа и персонала партнеров является абсолютным приоритетом для МАУ. Соответственно, авиакомпания четко придерживается рекомендаций МЗ, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США по принятию мер для нераспространения коронавируса”, – отметили в МАУ.
Сразу после прибытия рейса в Международный аэропорт “Борисполь” врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будет утилизирована.
В общем, после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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