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МАУ вывезла из Китая всех украинских туристов

Сегодня, 4 февраля, авиакомпания МАУ осуществила последний запланированный рейс из Китая и вывезла всех украинских туристов.

Вторник, 4 февраля 2020, 19:03

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

“Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья – Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания и туроператор согласовали приостановлении рейсов до нормализации ситуации в регионе.

“Безопасность пассажиров, членов экипажа и персонала партнеров является абсолютным приоритетом для МАУ. Соответственно, авиакомпания четко придерживается рекомендаций МЗ, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США по принятию мер для нераспространения коронавируса”, – отметили в МАУ.

Сразу после прибытия рейса в Международный аэропорт “Борисполь” врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будет утилизирована.

В общем, после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Теги: Китай, коронавирус, МАУ

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