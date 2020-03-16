Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
“Выполняя распоряжение Правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00 часов 00 минут 17 марта по 31 марта 2020 года”, – сказано в заявлении.
Уточняется, что пассажиры, которые планируют свои путешествия после окончания текущего срока действия карантина (после 3-го апреля), должны следить за изменениями в расписании.
При этом во вторник, 17 марта 2020 года, авиакомпания выполнит такие международные рейсы:
PS 398 Каир – Киев;
PS778 Тель-Авив – Киев;
PS612 Ереван – Киев;
PS518 Тбилиси – Киев;
PS716 Стамбул – Киев;
PS602 Баку – Киев;
PS242 Торонто – Киев;
PS232 Нью-Йорк – Киев;
PS272 Бангкок – Киев;
PS898 Кишинев – Киев.
Подчеркивается, что к перевозке данными рейсами будут допущены только граждане Украины, а также те, кто имеет право постоянного или временного проживания в Украине.
С 17-го по 31-е марта МАУ будет выполнять внутренние регулярные рейсы, чартеры за границу для возвращения домой украинских туристов, а также технические и санитарно-эвакуационные рейсы.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.
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