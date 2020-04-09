Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатила часть компенсаций семьям пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране (Иран).

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне в интервью “Интерфакс-Украина”.

Он не указал, сколько пассажиров получили деньги и о каких суммах идет речь.

“Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен”, – сказал Дыхне.

Также он отметил, что Иран демонстрирует негативную динамику в отношение расследования авиакатастрофы. Черные ящики так и не переданы ни в какую лабораторию, рапортов об окончании расследования нет.

По части компенсаций родственникам погибших со стороны Ирана, то нет информации об успешных межправительственных соглашениях по этому поводу. То есть выплачивать компенсации Иран не собирается.