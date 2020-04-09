Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне в интервью “Интерфакс-Украина”.
Он не указал, сколько пассажиров получили деньги и о каких суммах идет речь.
“Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен”, – сказал Дыхне.
Также он отметил, что Иран демонстрирует негативную динамику в отношение расследования авиакатастрофы. Черные ящики так и не переданы ни в какую лабораторию, рапортов об окончании расследования нет.
По части компенсаций родственникам погибших со стороны Ирана, то нет информации об успешных межправительственных соглашениях по этому поводу. То есть выплачивать компенсации Иран не собирается.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.