Об этом сообщается на сайте МАУ.
“С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Таким образом у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после его окончания”, – говорится в сообщении.
Так, с октября станут доступными такие рейсы:
- Киев – Брюссель;
- Киев – Дюссельдорф;
- Киев – Лондон;
- Киев – Прага;
- Киев – Баку.
Также сообщается, что пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров второго сентября на заседании поддержал открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией.