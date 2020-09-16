Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 октября запускает пять новых международных рейсов из Киева.

Об этом сообщается на сайте МАУ.

“С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Таким образом у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после его окончания”, – говорится в сообщении.

Так, с октября станут доступными такие рейсы:

Киев – Брюссель;

Киев – Дюссельдорф;

Киев – Лондон;

Киев – Прага;

Киев – Баку.

Также сообщается, что пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.