Об этом сообщается на сайте МАУ.

“С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Таким образом у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после его окончания”, – говорится в сообщении.

Так, с октября станут доступными такие рейсы:

  • Киев – Брюссель;
  • Киев – Дюссельдорф;
  • Киев – Лондон;
  • Киев – Прага;
  • Киев – Баку.

Также сообщается, что пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

  • Ранее сообщалось, что Кабинет Министров второго сентября на заседании поддержал открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией.