Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает авиационный портал Avianews.
Он рассказал, что в авиакомпании приняли решение закрыть продажу билетов до 1 июля на международные рейсы, отталкиваясь от анализа ситуации в Украине и странах возможной маршрутной авиасети.
По словам Дыхне, прогнозы развития ситуации с коронавирусом являются плачевными, а Украина при этом является частью общего мирового тренда.
Также Дыхне заявил, что из-за пандемии коронавируса сфера авиации сможет выйти на показатели, которые были запланированы на 2020 год, только в 2023 году.
Ранее некоторые авиакомпании открыли продажу рейсов из Украины на июнь.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, когда могут быть восстановлены авиационные рейсы.