Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на все рейсы за границу до 1 июля.

Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает авиационный портал Avianews.

Он рассказал, что в авиакомпании приняли решение закрыть продажу билетов до 1 июля на международные рейсы, отталкиваясь от анализа ситуации в Украине и странах возможной маршрутной авиасети.

По словам Дыхне, прогнозы развития ситуации с коронавирусом являются плачевными, а Украина при этом является частью общего мирового тренда.

Также Дыхне заявил, что из-за пандемии коронавируса сфера авиации сможет выйти на показатели, которые были запланированы на 2020 год, только в 2023 году.

Ранее некоторые авиакомпании открыли продажу рейсов из Украины на июнь.