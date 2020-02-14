Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

“Мы в МАУ знаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира. Справедливо это и в отношении преференций в питании: одних удовлетворит чашка крепкого кофе, других легкий перекус, тогда как кому-то необходим полноценный горячий обед”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа бортового питания будет доступна на внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожье, Львове, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами.

“Выбирайте из широкого ассортимента сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чая и кофе. Bon appétit!” – резюмировали в МАУ.

Следует отметить, что ранее путешествующим между городами Украины было доступно только предварительный заказ питания.