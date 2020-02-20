Об этом сообщает Bloomberg.
Тестирование начнется уже на этой неделе в Сан-Франциско и Пало-Альто.
Отмечается, что все стаканчики изготовлены из пластика. Основной идеей изменений является то, что эти стаканчики будут использовать повторно.
Эксперимент со стаканчиками будут отслеживать два стартапа, чтобы расширить свою логистику и получить представление о том, как будет работать система стаканов многоразового использования во всем мире.
Стартап Muuse займется печатью QR-кодов, а CupClub — RFID-чипами.
Ожидается, что клиенты будут сканировать коды при покупке напитка и перед отправкой стаканчика в специальный контейнер. Muuse и CupClub должны выяснить, готовы ли покупатели выбрасывать стаканчики в особо отведенные места вместо обычных урн.
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