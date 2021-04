Про це повідомляє Business Insider.

Власник франшизи McDonald’s у Флориді Блейк Каспер розповів, що таку ідею запропонували менеджери закладу, коли вони отримали завдання будь-що набрати персонал.

Він зазначив, що повторне відкриття підприємств у США, які хочуть наймати співробітників, поряд зі збільшеною допомогою з безробіття, призвело до скорочення кількості претендентів.

Каспер додав, що на здивування, винагорода у 50 доларів просто за те, щоб люди прийшли на співбесіду, все ще не переконало їх шукати роботу.

Він домігся більшого успіху з реферальними програмами, підписними бонусами та можливістю подавати заявки через текстові повідомлення. Лише минулого тижня його 60 ресторанів найняли 115 нових працівників.

Regular checkin to how the labor market is right now… pic.twitter.com/pPq6zbCiah

— Dan Nunn (@danyay) April 15, 2021