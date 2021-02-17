Об этом сообщает агентство Pearlfisher, разработавшее новый дизайн.
Отмечается, что обновленный дизайн приносит бренду чувство радости и легкости благодаря яркой графике.
В новых упаковках для бургеров, напитков и снэков решили отказаться от крупных надписей. Вместо этого там появятся графические изображения.
К примеру, на упаковке рыбного бургера филе-о-фиш будет рисунок морских волн, а на упаковку картофеля фри добавили изображение картофельных долек.
Ожидается, что запоминающиеся и простые изображения позволят повысить узнаваемость McDonald’s.
Добавим, что в последний раз McDonald’s проводила ребрендинг в 2016 году.
- Украинское представительство McDonald’s полностью отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков.