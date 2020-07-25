Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в Twitter.
По его словам, отныне мечеть Айя-София будет открыта круглосуточно.
“Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Святой Софии была открыта для поклонения 24 часа в сутки”, – заявил Ерликая.
Напомним, вчера в здании собора Святой Софии в Стамбуле прошла пятничная молитва впервые после возвращения ему статуса мечети.
В Греции объявили траур по случаю первого намаза (мусульманского богослужения) в соборе Святой Софии в Стамбуле.
- Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.
- Европейский союз и Греция осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.
- Всемирный совет церквей выступил против изменения статуса собора Святой Софии.