Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Айя-София в Стамбуле была открыта для совершения молитв круглосуточно.

Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в Twitter.

По его словам, отныне мечеть Айя-София будет открыта круглосуточно.

“Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Святой Софии была открыта для поклонения 24 часа в сутки”, – заявил Ерликая.

Напомним, вчера в здании собора Святой Софии в Стамбуле прошла пятничная молитва впервые после возвращения ему статуса мечети.

В Греции объявили траур по случаю первого намаза (мусульманского богослужения) в соборе Святой Софии в Стамбуле.