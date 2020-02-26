Об этом сообщается на сайте ИМИ.
Угрозы и оскорбления Земляной поступают в личные сообщения в мессенджер и в комментариях в соцсети Facebook.
Медиаэксперт отметила, что активная фаза буллинга началась после публикации 20 февраля ее колонки на сайте интернет-издания “Буквы” под названием “Битва под Полтавой 2.0. Как провалить коммуникацию и посеять панику”.
В колонке речь шла о размещении эвакуированных украинцев в санатории “Новые Санжары” и протестах местных жителей против этого, а также о нехватке информации от власти и недостаточной коммуникации (в частности, о мерах безопасности).
“После того, как я начала активно освещать ситуацию в Новых Санжарах, меня начали буллить в комментариях в соцсетях, а когда вышла колонка на “Буквах”, – и в личных сообщениях. Оскорбляли как меня лично, так и моих земляков. Всего за четыре дня я получила более 30 различных оскорблений”, – рассказала Земляная.
В полицию она обращаться не планирует, поскольку имеет опыт обращения по кибербуллингу и считает это дело неперспективным.
- Из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.
- В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.