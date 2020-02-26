Медиаэксперту Института массовой информации Ирине Земляной угрожают в социальных сетях из-за освещения ситуации с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах.

Об этом сообщается на сайте ИМИ.

Угрозы и оскорбления Земляной поступают в личные сообщения в мессенджер и в комментариях в соцсети Facebook.

Медиаэксперт отметила, что активная фаза буллинга началась после публикации 20 февраля ее колонки на сайте интернет-издания “Буквы” под названием “Битва под Полтавой 2.0. Как провалить коммуникацию и посеять панику”.

В колонке речь шла о размещении эвакуированных украинцев в санатории “Новые Санжары” и протестах местных жителей против этого, а также о нехватке информации от власти и недостаточной коммуникации (в частности, о мерах безопасности).

“После того, как я начала активно освещать ситуацию в Новых Санжарах, меня начали буллить в комментариях в соцсетях, а когда вышла колонка на “Буквах”, – и в личных сообщениях. Оскорбляли как меня лично, так и моих земляков. Всего за четыре дня я получила более 30 различных оскорблений”, – рассказала Земляная.

В полицию она обращаться не планирует, поскольку имеет опыт обращения по кибербуллингу и считает это дело неперспективным.