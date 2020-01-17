Медиаюрист Института массовой информации (ИМИ) Али Сафаров считает, что переписка "слуг народа" Татьяны Цибы и Евгении Кравчук об увольнении ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, является влиянием на свободу слова.

Об этом он рассказал в комментарии #Буквам.

“Да, переписка депутаток может считаться влиянием на свободу слова, но причинно-следственной связи между этой перепиской и решения Нацсовета относительно проверке “Прямого” не прослеживается… Но такое обсуждение в любом случае является общественно важной информацией, которая свидетельствует о намерениях народных депутаток уволить журналиста за его журналистскую деятельность, что является одним из способов препятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Это влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного Кодекса Украины”, – рассказал медиаюрист.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой – главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова.

“Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба … подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.

Депутаты вели переписку 31 октября 2019 года.

Кроме того, 9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”.