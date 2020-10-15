Об этом он сказал в интервью #Букв.

По словам Мустафина, в начале 2000-х годов “каналы общего просмотра”, на которых новости выходили в определенное время, начали проигрывать онлайн-медиа.

“Потом появились информационные телеканалы. Сначала один “Пятый”, а со времен второй революции уже много информационных телеканалов. И определенное время они играли свою роль, так как в отличие от телеканалов общего просмотра, это постоянный поток информации. Если человек хочет получить информацию, он включает телевизор на любимом телеканале, получает эту информацию он-лайн. Потому что на каналах общего просмотра – это надо дождаться пока выйдут новости, а потом посмотреть. Именно поэтому новости на этих каналах проигрывали Интернету. Информационный канал, он работает в режиме он-лайн. Теоретически на определенном этапе мог конкурировать с Интернетом…”, – пояснил он.

Но сейчас, как отметил медиаменеджер, информационные каналы уступают Интернету и социальным сетям.

“Сейчас, опять-таки, и они уступают. Кроме того, проявилась тенденция такова – на самом деле, она была и раньше, но с появлением Интернета, с появлением социальных сетей, мессенджеров, эта тенденция усилилась – сейчас человек сам себе выстраивает информационный пузырь, в которой он живет. Он подбирает сам френдов в своей ленте по определенным признакам, он выбирает каналы, которые смотрит, выбирает телеграмм каналы, хотя они пушат, безусловно, но опять же есть возможность выбора”, – добавил он.

Мустафин также рассказал, что сейчас, когда человек смотрит то, что хочет смотреть, влиять на него очень трудно.

“Человек стал смотреть то, что хочет смотреть. И попасть извне в этот информационный пузырь, конечно, очень хочется, но очень трудно. И для олигарха с информационными телеканалами на самом деле почти нет разницы – один канал или три. Если они похожи как близнецы, то и смотреть их та же публика. И уже это ограничивает влияние этих телеканалов. Почему? Потому что агитировать уже сагитированных нет никакого смысла. Это как раствор – достигает предела насыщения и дальше в нем уже ничего не растворишь”, – резюмировал он.