Представители Медиадвижения "Медиа за осознанный выбор" и медийные организации осудили призыв предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в заявлении медиадвижения.

“Мы, представители Медиадвижения “Медиа за осознанный выбор” и ​​медийных общественных организаций Украины, осуждаем призыв Предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавируса. Призываем украинские власти и медиа усилить информирование граждан об опасности таких заявлений УПЦ МП и риски заражения в общественных местах в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19″, – говорится в заявлении.

В Медиадвижении напомнили, что в связи с пандемией коронавируса Правительство запретило проведение массовых мероприятий в Украине, в том числе религиозных. Накануне Пасхальных праздников большинство церковных лидеров призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.

В то же время Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий в обращении от 14 апреля 2020 заявил, что все желающие могут прийти на службу в церковь и молиться на улице с соблюдением санитарных норм.

“Мы рассматриваем такое заявление как попытку диверсии против украинского народа. Идя в церковь, прихожане подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, медработников — всех, кто рядом. Таким образом будут нивелированы все карантинные меры, которые вынужденно вредят экономике ради здоровья украинцев. Дальнейшее распространение COVID-19 в связи со скоплением людей в церквях нанесет удар не только по здоровью граждан, но и по имиджу Украины. Власть, которая не справится с вызовом пандемии, рискует потерять доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров и инвесторов”, – говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали украинскую власть усилить разъяснение для граждан о необходимости праздновать Пасху дома и не посещать церковь во время вспышки коронавируса.

“Мы понимаем щекотливое положение украинской власти, которая хочет избежать обвинений во вмешательстве в социальную жизнь религиозных общин. Но то, что происходит сейчас, является ничем иным, как попыткой Кремля переложить на украинскую власть ответственность за будущие смерти граждан Украины разных конфессий”, – отметили они.

В связи с этим представители Медиадвижения “Медиа за осознанный выбор” и медийные организации просят украинские медиа проявить социальную ответственность и рассказать своим аудиториям об опасностях нарушения карантина.

“Посещение церкви в нынешних условиях ставит под угрозу здоровье и жизнь украинцев, а также усиливает нагрузку на экономику. За лечение больных должен кто-то заплатить, в случае государственных средств – это делают налогоплательщики. Массовое заражение верующих может иметь катастрофические последствия”, – отметили в медиа движении.

Напомним, 18 февраля интернет-издание #Буквы стало членом медиаруха “Медиа за осознанный выбор”.