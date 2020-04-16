Об этом говорится в заявлении медиадвижения.
“Мы, представители Медиадвижения “Медиа за осознанный выбор” и медийных общественных организаций Украины, осуждаем призыв Предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавируса. Призываем украинские власти и медиа усилить информирование граждан об опасности таких заявлений УПЦ МП и риски заражения в общественных местах в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19″, – говорится в заявлении.
В Медиадвижении напомнили, что в связи с пандемией коронавируса Правительство запретило проведение массовых мероприятий в Украине, в том числе религиозных. Накануне Пасхальных праздников большинство церковных лидеров призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.
В то же время Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий в обращении от 14 апреля 2020 заявил, что все желающие могут прийти на службу в церковь и молиться на улице с соблюдением санитарных норм.
“Мы рассматриваем такое заявление как попытку диверсии против украинского народа. Идя в церковь, прихожане подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, медработников — всех, кто рядом. Таким образом будут нивелированы все карантинные меры, которые вынужденно вредят экономике ради здоровья украинцев. Дальнейшее распространение COVID-19 в связи со скоплением людей в церквях нанесет удар не только по здоровью граждан, но и по имиджу Украины. Власть, которая не справится с вызовом пандемии, рискует потерять доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров и инвесторов”, – говорится в заявлении.
Авторы заявления призвали украинскую власть усилить разъяснение для граждан о необходимости праздновать Пасху дома и не посещать церковь во время вспышки коронавируса.
“Мы понимаем щекотливое положение украинской власти, которая хочет избежать обвинений во вмешательстве в социальную жизнь религиозных общин. Но то, что происходит сейчас, является ничем иным, как попыткой Кремля переложить на украинскую власть ответственность за будущие смерти граждан Украины разных конфессий”, – отметили они.
В связи с этим представители Медиадвижения “Медиа за осознанный выбор” и медийные организации просят украинские медиа проявить социальную ответственность и рассказать своим аудиториям об опасностях нарушения карантина.
“Посещение церкви в нынешних условиях ставит под угрозу здоровье и жизнь украинцев, а также усиливает нагрузку на экономику. За лечение больных должен кто-то заплатить, в случае государственных средств – это делают налогоплательщики. Массовое заражение верующих может иметь катастрофические последствия”, – отметили в медиа движении.
Напомним, 18 февраля интернет-издание #Буквы стало членом медиаруха “Медиа за осознанный выбор”.
- Ранее религиовед Юрий Черноморец заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во многих случаях делает вид, что выполняет предписания карантина, но в реальности это происходит лишь частично.