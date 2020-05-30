Медицинское сообщество призвало Трампа не разрывать отношения с ВОЗ

Различные медицинские организации и объединения из Европы и США призвали американского президента Дональда Трампа не разрывать отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает телеканал CNN.

Врачи-инфекционисты, педиатры, а также врачи общей практики считают, что если Трамп все же пойдет на такой шаг, то США будет значительно сложнее бороться с пандемией коронавируса.

“Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ несет серьезные риски для детей всего мира во время беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения. Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важной кампании по вакцинации”, – говорится в заявлении генерального директора Американской академии педиатрии Марка дель Монте.

Со своей стороны президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис заявил, что решение Трампа относительно ВОЗ “не имеет никакого логического оправдания”.

“Этот нелепый поступок будет иметь очень плохие последствия сейчас и после завершения этой истории, особенно учитывая то, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией”, – считает он.

Бывший глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Томас Фриден напомнил, что именно США помогли создать ВОЗ и являются частью организации, поэтому Трамп совершает безрассудный поступок.

“Если мы отвернемся от ВОЗ, это сделает нас и мир менее безопасными… Теперь Китай и любая другая страна в мире будут иметь право вето в ВОЗ, а США – нет. Это сделает США более уязвимыми”, – сказал Фриден.

Из года в год США были крупнейшим донором ВОЗ, предоставляя от 107 до 119 миллионов долларов в год в течение последнего десятилетия. Также США финансировали ВОЗ примерно на 400 миллионов долларов в год.

Но Трамп считает, что Китай не предоставил ВОЗ надлежащую информацию о коронавирусе, а также надавил на организацию, чтобы она “ввела мир в заблуждение”, что стало причиной сотен тысяч смертей вследствие пандемии.