Об этом она рассказала в интервью “Голосу Америки”.
“Я бы тоже хотела это знать. Мы не знаем, нас не тестируют… Недостаточно тестов”, – ответила медсестра на вопрос, много ли медиков заразились в их больнице.
Медиков, которые в зоне риска (преклонный возраст или хронические заболевания), пока перевели в другие отделения, где нет контакта с пациентами, у которых коронавирус.
В инфекционном отделении оставили лишь тех, кто, если и заразится, перенесет болезнь “на ногах”, имея легкие симптомы.
“Если завтра тест покажет, что у меня коронавирус, то что это означает? Это означает, что я не имею права прийти к пациентам? Но ведь все пациенты уже инфицированы”, – отметила медсестра, указывая на парадокс ситуации.
К тому же, если в случае заражения ей прикажут идти домой и не выходить на работу, то без присмотра останутся от 20 до 30 пациентов.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- Количество пациентов с COVID-19 в американском штате Нью-Йорк превзошло количество заболевших во всем Китае.