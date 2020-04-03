Медсестра Ирина Кит, работающая в Нью-Йорке, рассказала, что местным медикам не делают тест на коронавирус COVID-19, поскольку их недостаточно.

Об этом она рассказала в интервью “Голосу Америки”.

“Я бы тоже хотела это знать. Мы не знаем, нас не тестируют… Недостаточно тестов”, – ответила медсестра на вопрос, много ли медиков заразились в их больнице.

Медиков, которые в зоне риска (преклонный возраст или хронические заболевания), пока перевели в другие отделения, где нет контакта с пациентами, у которых коронавирус.

В инфекционном отделении оставили лишь тех, кто, если и заразится, перенесет болезнь “на ногах”, имея легкие симптомы.

“Если завтра тест покажет, что у меня коронавирус, то что это означает? Это означает, что я не имею права прийти к пациентам? Но ведь все пациенты уже инфицированы”, – отметила медсестра, указывая на парадокс ситуации.

К тому же, если в случае заражения ей прикажут идти домой и не выходить на работу, то без присмотра останутся от 20 до 30 пациентов.