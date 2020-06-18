Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко.
В эфире шоу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что контракты, предусматривающие получение медиками надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, были заключены на три месяца. Однако неясно, продолжат ли медики получать надбавки после истечения срока действия контрактов.
В свою очередь главсанврач отметил, что контракты будут продлены и медики будут получать надбавки до конца пандемии.
“Далее будет все зависеть от развития эпидситуации. Будут контракты продлены, суммы средств предусмотрены в бюджете. Спасибо народный депутатам, которые сразу проголосовали этот “ковидный” пакет, который есть у Национальной службы здоровья. Он рассчитан на покрытие учреждений охраны здоровья, оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, то есть при 100% нагрузке всех коек, которые были отведены”, — сказал он.
После пандемии, по словам Ляшко, “будет предложен новый механизм оплаты именно инфекционных больниц и стационаров, которые должны быть готовы для реагирования на такие случаи”.
- Напомним, в конце апреля Правительство согласовало повышение зарплат медикам до 300%. Однако, не все врачи получили обещанные средства, что вызвало массовые протесты в стране.
- В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пообещал решить этот вопрос.
- По состоянии на 11 мая Полтавская область была единственной, где медикам выплатили 300% надбавки.
- 13 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплатить обещанные медикам до 300% надбавки на сегодняшний день не получится из-за юридической коллизии.