Медики, которые работают с пациентами, больными COVID-19, продолжат получать надбавки к зарплате до конца пандемии.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко.

В эфире шоу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что контракты, предусматривающие получение медиками надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, были заключены на три месяца. Однако неясно, продолжат ли медики получать надбавки после истечения срока действия контрактов.

В свою очередь главсанврач отметил, что контракты будут продлены и медики будут получать надбавки до конца пандемии.

“Далее будет все зависеть от развития эпидситуации. Будут контракты продлены, суммы средств предусмотрены в бюджете. Спасибо народный депутатам, которые сразу проголосовали этот “ковидный” пакет, который есть у Национальной службы здоровья. Он рассчитан на покрытие учреждений охраны здоровья, оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, то есть при 100% нагрузке всех коек, которые были отведены”, — сказал он.

После пандемии, по словам Ляшко, “будет предложен новый механизм оплаты именно инфекционных больниц и стационаров, которые должны быть готовы для реагирования на такие случаи”.