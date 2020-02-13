Китайские медики начали использовать томографию, в качестве метода диагностики возможного заражения коронавирусом Covid-19. Благодаря этому методу за сутки заражение диагностировали у 15 тысяч человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

12 февраля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом составляет около 45 тысяч человек во всем мире. Но, благодаря новой методике диагностики, медики за сутки выявили заражение еще у 15 тысяч человек.

Таким образом, количество заразившихся на данный момент составляет 60 тысяч 329 человек.

Медики из Китая теперь диагностируют возможное заражение коронавирусом не только с помощью специально разработанных тест-систем, но также с помощью компьютерной томографии. Благодаря проведению томографии, можно сразу же увидеть – есть ли у человека пневмония, вызванная коронавирусом.

За сутки количество умерших вследствие заражения коронавирусом Covid-19 возросло до 1361 человек.

В то же время увеличилось количество заболевших за пределами материкового Китая. В Гонконге и Сингапуре таковых по 50.

Для усиления медперсонала в Ухане, эпицентре распространения коронавируса, власти Китая направят туда 2600 военных медиков. Они будут заниматься непосредственным лечением уже госпитализированных.

По мнению Национальной комиссии по здравоохранению Китая, по состоянию на 11 февраля, зафиксировано снижение динамики заражений коронавирусом.

В комиссии пояснили, что в течение последней недели, с 6 по 11 февраля, количество новых случаев заражения уменьшилась.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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