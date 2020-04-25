Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.

Об этом пишет американское издание Stat.

Отмечается, что президент Дональд Трамп неоднократно “рекламировал” гидроксихлорохин как потенциальное лекарство от коронавируса.

Однако FDA заявило, что гидроксихлорохин и хлорохин имеют тяжелые побочные эффекты, которые могут привести к сердечной аритмии.

В агентстве добавили, что стремятся “напомнить медицинским работникам и пациентам об известных рисках, связанных как с гидроксихлорохином, так и с хлорохином”.

“Мы понимаем, что медицинские работники ищут все возможные варианты лечения своих пациентов, и мы хотим, чтобы мы предоставляли им соответствующую информацию, необходимую для принятия лучших медицинских решений”, – отметил комиссар FDA Стивен Хан.

Он добавил, что агентство рекомендует медицинским работникам “тщательно проверять и контролировать” тех пациентов, которым врачи решают дать вышеуказанные лекарства для снижения потенциальных рисков.

Гидроксихлорохин является широко доступным непатентованным лекарственным средством. Это было одно из первых лекарств, которое согласно исследованиям, способно бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

“Гидроксихлорохин и хлорохин могут вызывать нарушения сердечного ритма, такие как удлинение интервала QT и опасно быстрое сердцебиение, называемое желудочковой тахикардией. Эти риски могут возрасти, если эти лекарства комбинируются с другими препаратами, которые, как известно, продлевают интервал QT, включая антибиотик азитромицин, который также используется у некоторых пациентов с COVID-19 без одобрения FDA”, – предупредили медики.