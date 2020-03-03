Об этом сообщает Medical Xpress.
Специалисты из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании во главе с профессором радиологии Кристосом Даватцикосом сделали МРТ головного мозга участникам эксперимента, а также 364 здоровым людям. Эксперты полагали, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества, что и приводит к нарушению когнитивных функций человека.
Однако, как оказалось, что у 40% больных шизофренией мозг был почти без внешних нарушений. Он сохранил размер и структуру, а показатель массы не отличался от показателей здоровых людей. Проблемы были выявлены в росте полосатого тела, участвующего в контроле сложных движений. Это может вызвать синдром Туретта, болезнь Паркинсона и множество других нарушений.
Фото: Penn Medicine
Даватцикос заявил, что теперь врачи будут разделять диагноз “шизофрения” на “подтип” и “патологический паттерн” заболевания.
Отмечается, что данное открытие позволит более качественно подходить к лечению психических расстройств.
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