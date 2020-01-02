Об этом она рассказала в интервью изданию “РБК-Украина”.

Она пояснила падение рейтинга Президента непопулярными решениями Парламента, а также – многочисленными скандалами.

“Медовый месяц заканчивается, но сладкое еще продолжается. Резко пошло вниз доверие к Верховной Раде. Думаю, причиной этому многочисленные скандалы, потому что каких-то особо непопулярных решений парламент не принимал. Правительство тоже как-то не очень котируется, а Зеленского почему-то да, поддерживают”, – отметила она.

Бекешкина отметила, что формула “царь хороший – бояре плохие” не будет работать долго, поскольку украинцы не хотят считать, что они ошиблись.

Рейтинг Зеленского будет “проседать” после решений, которые делят общество. Как пример, законопроект об открытии рынка земли.