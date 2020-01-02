Об этом она рассказала в интервью изданию “РБК-Украина”.
Она пояснила падение рейтинга Президента непопулярными решениями Парламента, а также – многочисленными скандалами.
“Медовый месяц заканчивается, но сладкое еще продолжается. Резко пошло вниз доверие к Верховной Раде. Думаю, причиной этому многочисленные скандалы, потому что каких-то особо непопулярных решений парламент не принимал. Правительство тоже как-то не очень котируется, а Зеленского почему-то да, поддерживают”, – отметила она.
Бекешкина отметила, что формула “царь хороший – бояре плохие” не будет работать долго, поскольку украинцы не хотят считать, что они ошиблись.
Рейтинг Зеленского будет “проседать” после решений, которые делят общество. Как пример, законопроект об открытии рынка земли.
- Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг” за 20-24 ноября 2019 года, 53 % опрошенных выразили убеждение, что Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Петром Порошенко. Еще 15 % придерживались противоположного мнения, а 22 % заявили, что ничего не изменилось. 20 % граждан Украины не видели изменений после прихода к власти Президента Владимира Зеленского.
- Большинство граждан Украины были готовы ждать от одного года до трех результатов деятельности Владимира Зеленского на президентском посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 20-24 ноября 2019 года.