Об этом сообщается в официальном Telegram канале МОЗ.

“Второй приоритет (после борьбы с коронавирусом – ред.) – медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней”, – отметил Максим Степанов.

Вместе с тем, Степанов отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом наблюдается определенная потеря времени на этапе подготовки к эпидемии.

“Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах”, – сказал министр.

Максим Степанов был назначен на пост главы МОЗ вчера в ходе внеочередного заседания Верховной Рады.