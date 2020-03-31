Об этом сообщается в официальном Telegram канале МОЗ.
“Второй приоритет (после борьбы с коронавирусом – ред.) – медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней”, – отметил Максим Степанов.
Вместе с тем, Степанов отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом наблюдается определенная потеря времени на этапе подготовки к эпидемии.
“Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах”, – сказал министр.
Максим Степанов был назначен на пост главы МОЗ вчера в ходе внеочередного заседания Верховной Рады.
- Напомним, Парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.
- Емец установил очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.
- За время своего пребывания министр запомнился лишь заявлениями, что все пожилые люди умрут от коронавируса.