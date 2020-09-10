Трое украинских полицейских сопровождали народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука во время его августовской поездки в оккупированный Крым.

Об этом говорится в расследовании “Слідство.Інфо”.

По данным журналистов, Медведчук въехал в оккупированный Крым на Mercedes Vito 2 августа около 14:30 через контрольный пункт “Каланчак”. Вместе с народным депутатом в автомобиле находились двое сотрудников полиции – Владислав Галишин и Григорий Чалый. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в Крым еще 30 июля. По данным журналистов он перешел этот контрольный пункт пешком.

Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Журналисты отметили, что информацию о том, что Виктора Медведчука охраняют эти трое сотрудников киевского Управления полиции охраны физической безопасности, им подтвердили несколько источников в Службе безопасности Украины и в Госпогранслужбы. Перед отъездом в Крым все трое официально якобы взяли отпуска.

Журналисты пытались поговорить с этими полицейскими в течение августа, однако их телефоны были вне зоны досягаемости.

Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев.

“Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете”, – сказал полицейский и завершил разговор.

Правоохранители проверяют версию, что руководство полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.

Журналистам не удалось получить информацию, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука: это платная услуга или охрану ему предоставило государство.

В департаменте коммуникаций МВД сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны. Но как было в случае Медведчука – неизвестно, поскольку это конфиденциальная информация.

“Слідство.Інфо” также отправило запрос в Департамент полиции охраны, чтобы они сообщили на каких основаниях сотрудники полиции сопровождали Медведчука. В ведомстве не сообщили подробностей, лишь отметили, что по данному факту проводят служебное расследование.

Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос журналистов. Ушел от ответа на вопрос о сопровождении Медведчука также и его пресс-секретарь Олег Банин.