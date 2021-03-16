Кум Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За життя" Виктор Медведчук оспаривает указ президента Владимира Зеленского о применении санкций против него.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

“16 марта 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 “О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”, а именно п. 7 доп. 1″, — говорится в сообщении.

Этим пунктом введены санкции против Виктора Медведчука, который является истцом по этому делу.

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”, однако о выдвижении официальных обвинений до сих пор не сообщалось.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.

Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.

Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.

По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.