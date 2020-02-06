Виктор Медведчук, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя", кум президента России Владимира Путина, подал в суд на интернет-издание #Буквы из-за новости про фильм о Василие Стусе.

Об этом сообщил шеф-редактор издания #Буквы Данил Романчук.

“Виктор Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы. Причина обращения в суд – новость #Букв о вырезанной сцене из фильма о Василие Стусе, где фигурирует Медведчук, выступавший адвокатом Василия Стуса в 1980 году”, – рассказал Романчук.

Медведчуку не понравилось предложение: “Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого”.

Представитель истца в суде утверждает, что Медведчук вел дело в соответствии с действующим на то время законодательством и предлагает задуматься, мог ли рядовой адвокат в то время противостоять “системе”?

Судебное заседание по нашему делу состоится в Подольском суде 13 февраля 2020 года в 16:00.

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Напомним, картина “Запрещенный” повествует о последних годах жизни Василия Стуса, его борьбе с системой, а также о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Фильм вышел в украинский кинопрокат 5 сентября 2019 года. В августе 2018 года вокруг фильма разразился скандал: из сценария фильма была вырезана сцена суда над поэтом. Суд проходил за закрытыми дверями, Стуса в нарушение процедуры удалили из зала суда и лишили последнего слова.

Вместо того, чтобы противостоять обвинению Медведчук заявил, что согласен с мнением прокурора о совершении Стусом антисоветских преступлений. При этом позиция Стуса была противоположной, своей вины он не признавал, что не помешало Медведчуку фактически сделать это за своего подзащитного.

Приговор гласил: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Итогом заключения стала смерть Стуса. Поэт скончался, не отбыв полностью срок, 4 сентября 1985 года в лагере “Пермь-36” близ села Кучино Пермской области (Россия) после объявленной 27 августа голодовки в карцере.

По словам продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма из-за необходимости сократить хронометраж, который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами, составлял 180 минут (заявленный хронометраж – 100 минут).

Режиссер картины Роман Бровко заявил, что с Медведчуком в сюжете фильм якобы не взяли бы в прокат крупные дистрибьюторские компании. Кроме того, Бровко сослался на просьбу Дмитрия Стуса, сына поэта, который позже это опроверг.

По версии актера Геннадия Попенко, чей пост в Facebook стал началом этой публичной истории, сцены с адвокатом Стуса вырезали после “звонка из администрации Медведчука”, что продюсер фильма отрицает.

После волны общественного возмущения и с учетом того, что госфинансирование получил сценарий с вырезанной сценой, кадры с адвокатом Стуса вернули в ленту.

Напомним, в октябре 2019 года в Дарницком суде Киева состоялось первое подготовительное судебное заседание по иску народного депутата и кума российского президента Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить распространение книги последнего – “Дело Василия Стуса” и опровергнуть “недостоверную информацию изложенную в книге”.

Иск касается двух публикаций в книге, “в которых описываются коллизии с защитой Виктором Медведчуком поэта и члена Украинской Хельсинской группы Василия Стуса”.