Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук розповів про обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що "не збирається ховатись від правосуддя".

Його заяву опублікувала пресслужба партії.

Нардеп стверджує, що обшуки у нього вдома пройшли з “грубими порушеннями Конституції і законів України”.

“Сьогодні (11 травня), виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді. Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України”, – заявив Медведчук.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

В СБУ розповіли, що підприємство “Нові проєкти” з орбіти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока” з ресурсами на 38 млрд грн.

Крім того, Баканов заявив, щоМедведчук в серпні 2020 року передав інформацію про місцезнаходження прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому Віктор Медведчук ще не отримав підозру у фінансуванні тероризму, через яке проти нього запровадили санкції. За словами Венедіктової, у цих епізодах обвинувачення “повністю впевнене”.

Однак однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість. Цікаво, що Кузьмін не обмовився й словом про місцеперебування іншого свого однопартійця – Тараса Козака, підозру якому оголосили разом з Медведчуком.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.