Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она якобы содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.
Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.
Под судом проходит перформанс активистов. Они “расстреливают” фото Стуса с маркера для пейнтбола.
Среди активистов, которые пришли поддержать Кипиани – экс-нардеп Надежда Савченко и бывший политзаключенный Кремля Павел Гриб.
Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.
- Напомним, ранее украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску Медведчука против Кипиани.