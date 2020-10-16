Сегодня, 16 октября, в Дарницком районном суде города Киева проходит последнее заседание по иску народного депутата от "Оппозиционного платформы - За життя" Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани из-за его книги "Уголовное дело Василия Стуса". А под судом активисты проводят акцию "Защитим Стуса! Медведчука - под трибунал!".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она якобы содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.

Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.

Под судом проходит перформанс активистов. Они “расстреливают” фото Стуса с маркера для пейнтбола.

Среди активистов, которые пришли поддержать Кипиани – экс-нардеп Надежда Савченко и бывший политзаключенный Кремля Павел Гриб.

Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.