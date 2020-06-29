В четверг, 25 июня, в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За життя" в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василие Стусе.

Ответчиком со стороны издания #Буквы истец избрал его шеф-редактора Данила Романчука.

На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.

Напомним, что первое заседание, в котором пришлось участвовать представителю интернет-издания #Буквы состоялось в Подольском суде 13 февраля 2020 года, хотя Виктор Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы еще в мае 2019 года и несколько заседаний состоялось без присутствия нашего представителя.

Предмет иска – новость #Букв о вырезанной сцене из фильма о Василие Стусе, где фигурирует имя В. Медведчука, выступавшего адвокатом Василия Стуса в 1980 году. Нардепу не понравилось предложение из новости: “Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого”.

Ответная этой оценке позиция истца, которую он излагает в исковом заявлении против #Букв, сводится к тому, что Медведчук вел дело в соответствии с действующим на то время законодательством и предлагает задуматься над вопросом: “Мог ли рядовой адвокат в то время мог противостоять “системе”?”.

Напомним, фильм “Запрещенный” рассказывает о последних годах жизни украинского поэта Василия Стуса, о его борьбе с системой, а также о попытках опубликовать свой последний сборник стихов. Фильм вышел в украинский кинопрокат 5 сентября 2019 года.

Но его появлению на большом экране предшествовал скандал, разразившийся в августе 2018 года. Тогда стало известно, что из сценария фильма вырезали сцену суда над поэтом. Тот суд над поэтом проходил за закрытыми дверями, Стуса в нарушение процедуры удалили из зала суда и лишили последнего слова. В суде адвокат Василия Стуса заявил, что согласен с мнением прокурора о совершении Стусом антисоветских преступлений, хотя мог противостоять обвинению. Сам Стус своей вины не признавал.

Приговор суда гласил: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Итогом заключения стала смерть Стуса. Поэт скончался, не отбыв полностью срок, 4 сентября 1985 года в лагере “Пермь-36” близ села Кучино Пермской области (Россия) после объявленной 27 августа голодовки в карцере.

По словам продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма из-за необходимости сократить хронометраж, который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами, составлял 180 минут (заявленный хронометраж – 100 минут).

Режиссер картины Роман Бровко заявил, что с Медведчуком в сюжете фильм якобы не взяли бы в прокат крупные дистрибьюторские компании. Кроме того, Бровко сослался на просьбу Дмитрия Стуса, сына поэта, который позже это опроверг.

По версии актера Геннадия Попенко, чей пост в Facebook стал началом этой публичной истории, сцены с адвокатом Стуса вырезали после “звонка из администрации Медведчука”. Но продюсер фильма это отрицает.

После волны общественного возмущения и с учетом того, что госфинансирование получил сценарий с вырезанной сценой, кадры с адвокатом Стуса вернули в ленту.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года в Дарницком суде Киева состоялось первое подготовительное судебное заседание по иску народного депутата и кума российского президента Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить распространение книги последнего – “Дело Василия Стуса” и опровергнуть “недостоверную информацию изложенную в книге”.

Иск касается двух публикаций в книге, “в которых описываются коллизии с защитой Виктором Медведчуком поэта и члена Украинской Хельсинской группы Василия Стуса”.