Лідер партії “Опозиційна платформа - За життя” (ОПЗЖ) та кум Путіна Віктор Медведчук прийшов в Офіс генерального прокурора для отримання підозри.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Медведчук наразі утримався від коментарів щодо звинувачень у передачі окупаційній владі родовищ у Криму, а також зливі даних про секретний підрозділ Збройних сил України.

“Ви знаєте, я не читав підозру, мені її ще не вручали і я не готовий сьогодні поки говорити про те, що мені намагаються вручити, або що намагається зробити Генеральна прокуратура. Я це оцінюю як дії, спрямовані у порядку політичних репресій і незаконного кримінального переслідування мене, з приводу яких пан Зеленський погрожував ще у 2019 році. Ось вони (погрози, – ред.) поступово реалізуються через правоохоронну систему”, – заявив Медведчук.

Він зазначив, що ознайомиться з текстом підозри. Політика супроводжують адвокати.

Медведчук розповів, що вчора йому не вручили підозру через те, що він з дружиною перебував за межами столиці, у сусідній області. У другій половині дня стало відомо про обшуки, тому він повернувся до Києва.

“Я не збираюся переховуватися ні від кого, зокрема й від генпрокурора, СБУ чи інших правоохоронних органів. Я готовий захищатися, оскільки не відчуваю ні в чому своєї вини”, – додав він.

Медведчук прокоментував розмови з високопоставленими чиновниками РФ, які вчора оприлюднили Іван Баканов та Ірина Венедіктова. За його словами, він справді спілкувався із заступником очільника уряду РФ Дмитром Козаком багато разів на різні теми.

Однак він не відповів на запитання щодо того, де перебуває його соратник Тарас Козак. Однопартієць Медведчука Вадим Рабінович, який прийшов його підтримати, зазначив, що бачив Козака три дні тому в Україні в одному з елітних поселень.

Медведчук додав, що немає жодних обставин для його тримання під вартою. Таке рішення буде порушенням, на його думку.

Також біля будівлі Офісу генпрокурора серед інших однопартійців Медведчука був помічений Ілля Кива.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

В СБУ розповіли, що підприємство “Нові проєкти” з орбіти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока” з ресурсами на 38 млрд грн.

Крім того, Баканов заявив, щоМедведчук в серпні 2020 року передав інформацію про місцеперебування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому Віктор Медведчук ще не отримав підозру у фінансуванні тероризму, через яке проти нього запровадили санкції. За словами Венедіктової, у цих епізодах обвинувачення “повністю впевнене”.

Однак однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість. Цікаво, що Кузьмін не обмовився й словом про місцеперебування іншого свого однопартійця – Тараса Козака, підозру якому оголосили разом з Медведчуком.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.