Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Медведчук заявил, что российской вакциной от коронавируса привились он, его жена Оксана Марченко и их сын во время отдыха в оккупированном Крыму.
“Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес”, – сказал Медведчук.
Также он попросил Владимира Путина, чтобы Россия предоставила вакцину Украине. Тот сказал, что не против, но для этого нужно согласие украинской власти.
Путин выразил надежду, что украинские-российские отношения скоро возобновятся.
“Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско‑украинских отношений”, – сказал он.
Кроме того, Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой о снятии санкций с украинских предприятий. Путин ответил, что нужно к этому готовиться.
“Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких‑то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема.
Тем не менее готовиться к этому всё равно нужно. Когда‑то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в Правительстве поработать”, – сказал Путин.
- 4 августа в оккупированный Крым прибыл самолет с авиапарка президента России Владимира Путина, а несколько дней назад туда приехал народный депутат от партии “Оппозиционного платформы – За життя” Виктор Медведчук.
- Отмечается, что 7 августа у Медведчука будет день рождения. У нардепа в Крыму, вблизи Симеиза, есть большая резиденция. В 2012 году Путин уже приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы его совместные фото с президентом РФ и женой нардепа, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.
- Ранее СМИ сообщили, что Медведчук и его жена отправились в Крым на своей машине, в сопровождении трех человек – граждан Украины. Границу с Россией они пересекли 2 августа после полудня. Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что он уехал в аннексированный Крым.
- Также стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука, стала владелицей строительной фирмы в Москве.