Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук съездил в Россию и встретился со своим кумом президентом РФ Владимиром Путиным в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Медведчук заявил, что российской вакциной от коронавируса привились он, его жена Оксана Марченко и их сын во время отдыха в оккупированном Крыму.

“Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес”, – сказал Медведчук.

Также он попросил Владимира Путина, чтобы Россия предоставила вакцину Украине. Тот сказал, что не против, но для этого нужно согласие украинской власти.

Путин выразил надежду, что украинские-российские отношения скоро возобновятся.

“Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско‑украинских отношений”, – сказал он.

Кроме того, Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой о снятии санкций с украинских предприятий. Путин ответил, что нужно к этому готовиться.

“Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких‑то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема.

Тем не менее готовиться к этому всё равно нужно. Когда‑то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в Правительстве поработать”, – сказал Путин.