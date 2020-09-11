Об этом говорится в расследовании проекту Bihus.Info.

Из болгарских реестров журналисты узнали о том, что Медведчук владеет несколькими участками на болгарском побережье. Они расположены в курортных регионах Болгарии на берегу Черного моря (Бургасская область, муниципалитеты Несебр, Поморие и Царево).

Участки были приобретены в 2007 году. То есть через два года после того, как Медведчук закончил работать в Администрации президента Леонида Кучмы и тогда, когда он был членом Высшего совета юстиции Украины.

Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали пять фирм — Перфект Ленд Пропертиз, Анаптиксис Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасио Констракшнз и Девелопментс, Политими Джиай Пропертиз. Все они созданы для купли-продажи, строительства и сдачи в аренду недвижимости. В их капитал в общем влили около 37 млн ​​лев — это почти 19 млн евро по нынешнему курсу.

О том, что эти фирмы контролирует семья Медведчука, стало известно в 2020 году. Медведчук был избран в 2019 году народным депутатом и попал под обязанность подавать имущественные декларации.

Общая площадь участков — 23 га. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть — под сельское хозяйство.