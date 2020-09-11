Об этом говорится в расследовании проекту Bihus.Info.
Из болгарских реестров журналисты узнали о том, что Медведчук владеет несколькими участками на болгарском побережье. Они расположены в курортных регионах Болгарии на берегу Черного моря (Бургасская область, муниципалитеты Несебр, Поморие и Царево).
Участки были приобретены в 2007 году. То есть через два года после того, как Медведчук закончил работать в Администрации президента Леонида Кучмы и тогда, когда он был членом Высшего совета юстиции Украины.
Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали пять фирм — Перфект Ленд Пропертиз, Анаптиксис Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасио Констракшнз и Девелопментс, Политими Джиай Пропертиз. Все они созданы для купли-продажи, строительства и сдачи в аренду недвижимости. В их капитал в общем влили около 37 млн лев — это почти 19 млн евро по нынешнему курсу.
О том, что эти фирмы контролирует семья Медведчука, стало известно в 2020 году. Медведчук был избран в 2019 году народным депутатом и попал под обязанность подавать имущественные декларации.
Общая площадь участков — 23 га. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть — под сельское хозяйство.
Фирмы, владеющие недвижимостью, отмечает Bihus.Info, имеют сложную структуру собственности, которая через Кипр приводит в Украину.
“Конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний сейчас указана жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко. Вместе с тем, в 2018 году Медведчук признавал, что вынужден был оформить бизнес на Марченко из-за американских санкций, введенных против него в 2014-м”, — напомнили журналисты .
- В июне стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1+1” и “2+2”.