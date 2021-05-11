Медведчук у 2020 році передав Козаку дані щодо прихованого підрозділу ЗСУ — СБУ

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що нардеп "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію щодо місцеперебування прихованого підрозділу ЗСУ та його особового складу.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Як сповіщалося, у вівторок генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам від “Опозиційної платформи — За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Водночас у приміщеннях нардепів проводили обшуки співробітники Служби безпеки.

За словами генпрокурорки, Віктору Медведчуку і його колезі Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Перший стосується родовища “Глибока” в Чорному морі.

Баканов розповів про друге кримінальне провадження, яке стосується передачі Медведчуком та Козаком секретної інформації українських військових російській стороні.

“Друге кримінальне провадження, про яке ми хотіли поговорити, стосується і пана Медведчука, і пана Козака. Цей епізод стався в серпні 2020 року. Пан Медведчук надіслав Козаку, який тоді перебував на території РФ (і швидше за все перебуває там і сьогодні), секретні дані про розташування прихованого військово підрозділу Збройних сил України, його особовий склад та бойову підготовку”, — сказав він.

Голова СБУ додав, що це був “подарунок спецслужбам РФ”.

На переконання слідства, ця інформація призначалася саме російській владі.

“Що це таке, як не шкода обороноздатності нашої держави?” — акцентував Баканов.

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