Медведчук заявил, что российскую вакцину подали на регистрацию в Украине. В МОЗ это опровергли

В пятницу, 1 января, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ, а по совместительству кум Путина Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию в Украине.

#Буквы рассказывают, что об этом известно.

Что говорят в ОПЗЖ?

Так, на сайте ОПЗЖ сообщили, что харьковская компания “Биолек” обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением о регистрации вакцины “Спутник V”. Документы якобы подали еще 30 декабря 2020 года.

“Разработчик вакцины – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи – дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для ее производства”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в ОПЗЖ подчеркнули, что препятствование процедуре регистрации вакцины будет свидетельствовать “о преступном намерении властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса”.

Также прикреплено письмо акционера компании Vilkom Services Limited, которая владеет 100% акций фармкомпании “Биолек”, Виктора Мартина к главе экспертного центра МОЗ Украины Михаилу Бабенко. В письме говорится, что “Биолек достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии”.

Прилагается также заявление о регистрации вакцины в Украине.

Возможности есть, но нет регистрации

На сайте “Биолек” еще 8 декабря 2020 года появилось заявление о том, что предприятие действительно обладает техническими возможностями для производства российской вакцины.

“АО” Биолек “проводит производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации“, – говорится в заявлении.

“Сплетни и политические заявления”

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook заявил, что Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

“Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности”, – сообщил Ляшко.

Ляшко отметил, что сейчас есть вакцины от COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization).

“Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию”, – добавил Ляшко.

В Раде сомневаются

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего неизвестно о заявке на регистрацию российской вакцины в Украине. В частности, в комментарии РБК-Украина он отметил, что в Раде сомневаются в регистрации этой вакцины.

“Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не получила квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии”, – прокомментировал Радуцкий.