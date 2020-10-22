По состоянию на 22 октября медицинская система в Украине может выдержать до 15 тысяч новых больных COVID-19. Месяц назад этот показатель был на уровне 9,5 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

Об этом в интервью четырем украинским каналам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Офис президента.

Также Зеленский отметил, что происходит активное переоборудование больниц и обеспечения медиков. Но этот ресурс не бесконечен, поэтому граждане должны соблюдать карантин.

Жесткий локдаун может уничтожить украинскую экономику, поэтому власть старается не рассматривать такой сценарий.

“Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков … На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун”, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в Украине не может мгновенно появиться миллион врачей-инфекционистов. В случае резкого увеличения количества больных коронавирусом в больницах просто не хватит медицинского персонала.