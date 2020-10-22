Об этом в интервью четырем украинским каналам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Офис президента.
Также Зеленский отметил, что происходит активное переоборудование больниц и обеспечения медиков. Но этот ресурс не бесконечен, поэтому граждане должны соблюдать карантин.
Жесткий локдаун может уничтожить украинскую экономику, поэтому власть старается не рассматривать такой сценарий.
“Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков … На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун”, – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что в Украине не может мгновенно появиться миллион врачей-инфекционистов. В случае резкого увеличения количества больных коронавирусом в больницах просто не хватит медицинского персонала.
- Ранее Зеленский заявил, что, несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом COVID-19 ежедневно, власть сейчас не планирует вводить в Украине строгий карантин. Глава государства также заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей сейчас уделяется максимум усилий.
- В Минздраве отметили, что изготовление украинской вакцины от коронавируса в полном объеме профинансирует государство. По предварительным расчетам, разработчикам понадобится около 100-150 млн гривен.