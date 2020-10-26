Об этом говорится в заявлении президиума, опубликованном председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым.

Меджлис сообщает, что медицинская система полуострова уже давно перестала выдерживать нагрузки.

“Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть”, — говорится в заявлении.

Президиум отмечает, что российская оккупационная власть скрывает от общественности и международных организаций реальную картину заболеваемости и смертности.

“Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19. Засекречена информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных”, — пишет Меджлис.

Также сообщается о нехватке лекарств и медицинских товаров, необходимых для лечения больных коронавирус.

Меджлис отмечает, что бездействие РФ как государства-оккупанта может привести к массовой смертности.

В связи с тем, какая ситуация сложилась, президиум Меджлиса крымскотатарского народа обратился к международным организациям за помощью. ООН и ОБСЕ просят направить на временно оккупированную территорию мониторинговые миссии для изучения ситуации, а другие организации (ВОЗ, Красный Крест и Красный Полумесяц) — помочь в получении медицинской помощи жителями полуострова.