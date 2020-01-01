Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.
По данным СМИ, этот особняк принадлежит некоему “загадочному миллиардеру” и находится на острове Ванкувер.
Молодую семью просили раньше вернуться в Великобританию с отдыха, поскольку накануне Рождества в больницу попал 98-летний дедушка принца, Филипп. Но они возвращаться не стали.
Также в Канаде с молодыми родителями был их 7-месячный сын Арчи Гаррисон, а также бабушка, Дория Регланд.
Ранее имение продавали на платформе Sotbey’s, потому фото особняка есть в Сети в свободном доступе.
Накануне приезда членов королевской семьи, вокруг дома установили дополнительную ограду и установили камеры. Также для обеспечения безопасности Гарри и Меган, с ними приехала команда охранников.
- В сентябре герцогиня Сакесская Меган Маркл официально вернулась из декретного отпуска и провела презентацию капсульной коллекции одежды.
- Меган Маркл стала гостевым редактором сентябрьского номера глянцевого журнала Vogue, посвященного стильным женщинам, осуществляющим позитивные изменения в обществе.