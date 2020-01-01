Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали Рождество в Канаде, в роскошном особняке за 14 миллионов долларов.

Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

По данным СМИ, этот особняк принадлежит некоему “загадочному миллиардеру” и находится на острове Ванкувер.

Молодую семью просили раньше вернуться в Великобританию с отдыха, поскольку накануне Рождества в больницу попал 98-летний дедушка принца, Филипп. Но они возвращаться не стали.

Также в Канаде с молодыми родителями был их 7-месячный сын Арчи Гаррисон, а также бабушка, Дория Регланд.

Ранее имение продавали на платформе Sotbey’s, потому фото особняка есть в Сети в свободном доступе.

Накануне приезда членов королевской семьи, вокруг дома установили дополнительную ограду и установили камеры. Также для обеспечения безопасности Гарри и Меган, с ними приехала команда охранников.